РКН назвал видеосервисы, которые могут быть предустановлены на смартфоны

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сформировал реестр аудиовизуальных сервисов (АВС), владельцы которых с начала будущего года могут претендовать на их предустановку на мобильные устройства и Smart-ТВ.

Как сообщили в пресс-службе РКН, в реестр включены: ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", "МТС ТВ"," НТВ плюс", "Первый канал", "Смотрим", "Триколор кино" и "ТВ онлайн".

Реестр сформирован на основании поступивших от владельцев сервисов данных в соответствии с 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В ведомстве уточнили, что в реестр включены АВС, "ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки".

"Владельцы АВС, включенные в реестр, в соответствии со вступающим с 2021 года в силу федеральным законом смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ)", - отметили в РКН.