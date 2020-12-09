Более 80% россиян выступили за объявление 31 декабря выходным днем

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Объявление четверга, 31 декабря 2020 года, выходным днем приветствовали бы свыше 80% россиян в случае, если бы власти в регионах приняли соответствующее решение, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам опроса, среди респондентов в возрасте 35-44 лет такую позицию занимают 82% респондентов. Чаще всех за объявление последнего дня года нерабочим выступают женщины (83%). Их основной аргумент состоит в том, что так было бы очень удобно подготовиться к встрече Нового года со своими родными и близкими.

31 декабря в России официально является рабочим днем, но власти регионов вправе делать этот день выходным. 15 регионов РФ уже объявили, что последний день 2020 года будет для их жителей нерабочим, другие, напротив, подтвердили, что 31 декабря останется рабочим.

Согласно опросу, каждый десятый россиянин (10%) был бы против решения объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Среди молодежи в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 13% респондентов.

По данным SuperJob.ru, оставшиеся 10% россиян затруднились сформулировать свою позицию относительно выходного дня 31 декабря в этом году в своем регионе.

Опрос был проведен 2-8 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 325 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Пока начать новогодние каникулы на день раньше решили 15 субъектов РФ: Белгородская, Костромская, Владимирская, Орловская, Курская, Рязанская области, Татарстан и Чувашия, Камчатский край, Томская область, Крым, Ставропольский край, Волгоградская, Мурманская и Вологодская области.

Ленинградская и Псковская области решили в этот день работать. Остальные субъекты СФО пока не обнародовали своих решений, но несколько регионов пока изучают общественное мнение, проводят в соцсетях опросы, по результатам которых примут решение.

Госдума 26 ноября отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря. Законопроектом предлагалось обязать правительство переносить один из выходных дней на 31 декабря в случае, если предпраздничный день не выпадает на выходные.

По словам одного из соавторов законопроекта, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), инициатива позволила бы повысить производительность и дисциплину труда. "Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями", - сказал Нилов.

Между тем 31 декабря 2021 года уже объявлено в РФ выходным днем, согласно постановлению правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году.