Пятнадцать регионов РФ решили отдыхать 31 декабря

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Регионы России не спешат воспользоваться правом сделать последний день 2020 года выходным, большинство согласны на предпраздничный отдых только в обмен на "черную" субботу 26 декабря.

Пока начать новогодние каникулы на день раньше решили 15 субъектов РФ: Белгородская, Костромская, Владимирская, Орловская, Курская, Рязанская области, Татарстан и Чувашия, Камчатский край, Томская область, Крым, Ставропольский край, Волгоградская, Мурманская и Вологодская области.

В то же время Ленинградская и Псковская области будут в этот день работать. Псковский губернатор Михаил Ведерников аргументировал этот выбор тем, что в этом году нерабочих и выходных дней "и так было очень много".

Еще несколько регионов пока изучают общественное мнение, проводят в соцсетях опросы, по результатам которых примут решение о выходном в последний день года.

После того, как Госдума в конце ноября отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, регионам предстоит самим решить, работать или отдыхать в этот день.

"Черная" суббота в обмен на отдых 31 декабря

Первой объявила 31 декабря этого года выходным Белгородская область. Вслед за ней еще пять областей Центральной России - Костромская, Владимирская, Орловская, Курская и Рязанская, - перенесли рабочий день с 31 на 26 декабря.

Предварительно в регионах проводили опросы общественного мнения, в основном - с помощью соцсетей.

В то же время губернатор Курской области попросил своих заместителей и глав районов поработать в новогодние праздники из-за сложной ситуации с коронавирусом. "Мы с вами работаем все праздничные и выходные дни: и 31-го, и первого, и второго и так далее, до 10-11 января. Никаких выходных дней в праздники не будет. Это мы понятийно с вами договариваемся, потому что ситуация не стабильная, коронавирус распространяется и неизвестно, что может произойти", - сказал губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании в обладминистрации.

В Поволжье последний день уходящего года станет выходным вместо 26 декабря в Татарстане и Чувашии.

На Дальнем Востоке продлить новогодние каникулы пока решили только власти Камчатки. Губернатор края Владимир Солодов пояснил, что такое решение принято, чтобы дать возможность людям спокойно подготовиться к празднику.

В Магаданской области пока идет опрос местных жителей.

Из сибирских регионов устроить 31 декабря день отдыха вместо рабочей субботы решила пока только Томская область.

"31 декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу", - пояснил решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Остальные субъекты СФО пока не обнародовали своих решений.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети написал о решении переноса выходного дня с 26 на 31 декабря "для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений". "Такую же рекомендацию получили муниципалитеты", - добавил он.

В свою очередь в пресс-службе правительства Севастополя "Интерфаксу" заявили, что вопрос объявления 31 декабря выходным днем еще рассматривается.

В Ставропольском крае решение о том, будет ли последний день 2020 года выходным, было принято по итогам онлайн-голосования, которое проводил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в инстаграме. С соответствующим предложением власти региона также обратятся к работодателям в организациях всех форм собственности в крае.

Пресс-служба администрации Волгоградской области также сообщила о решении властей сделать 31 декабря выходным днем.

На северо-западе РФ 31 декабря решили отдыхать в Мурманской и Вологодской областях. "Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями", - написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсетях.

Глава Вологодской области Олег Кувшинников разделяет эту позицию. "Посоветовались с коллегами, приняли решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря. Для того, чтобы 31 декабря, в выходной день, дать возможность подготовиться нашим семьям к празднованию главного праздника всех россиян", - пояснил Кувшинников в своем аккаунте.

Еще в двух регионах СЗФО вопрос о выходном пока прорабатывается.

Как сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, власти региона изучат общественное мнение относительно объявления 31 декабря текущего года выходным днем. Если идея будет поддержана большинством, то рабочий день будет перенесен с 31 на 26 декабря.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил жителям региона решить вопрос о выходном дне 31 декабря и вынес соответствующий вопрос на голосование в своих соцсетях.

Органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений.

Псковская и Ленинградская области будут работать: выходных в уходящем году было больше обычного

В то же время в Псковской и Ленинградской областях 31 декабря останется рабочим днем. "Думаю, сейчас общее желание - нормально работать, а не продлять праздники. Такой уж выдался год", - заявил псковский губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

"Если не говорить про медицинских работников и ряд других профессий, в этом году нерабочих дней и выходных и так было очень много - больше чем в предыдущие годы", - добавил он.

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, объявление выходного дня для бюджетников и работников госучреждений в регионе 31 декабря не планируется. "Вопрос определения выходных и праздничных дней находится в ведении федеральных органов власти", - отмечается в сообщении.

Урал пока не решил - отдыхать или работать

Ни один из регионов Уральского федерального округа не принял решения о выходном дне 31 декабря.

Руководители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов никак не комментировали этот вопрос.

Последний день 2021 году будет выходным для всех

Председатель правительства Михаил Мишустин, как сообщалось, подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому 31 декабря будет выходным для всех.

"В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", - сообщалось на сайте правительства.

Между тем согласно недавнему опросу ВЦИОМ, предложение Минтруда объявить выходным днем 31 декабря 2021 года поддерживает практически каждый второй россиянин (48%).

Среди аргументов сторонников этой инициативы - необходимость спокойно подготовиться к новогодним праздникам, включая походы по магазинам и подготовку подарков, а также мнение о том, что данный день фактически не является полноценным рабочим днем.

14% сограждан выступают против данной инициативы. По мнению противников этой идеи, праздников в стране и без этого слишком много, многие сограждане не умеют отдыхать, во время новогодних каникул злоупотребляют алкоголем.

Каждому третьему россиянину (36%), по данным ВЦИОМ, совершенно безразлично, станет 31 декабря 2021 года выходным днем или нет.

В целом, согласно исследованию, 27% россиян обычно работают 31 декабря полный день; по неполному графику, как правило, трудится каждый пятый (21%); 37% сограждан отметили, что у них бывает по-разному (бывает, что работают, а бывает и свободный день). 14% сограждан обычно не работают 31 декабря.