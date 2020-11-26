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Депутаты Думы отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря.

Законопроектом (847271-7) предлагалось обязать правительство переносить один из выходных дней на 31 декабря в случае, если предпраздничный день не выпадает на выходные.

За отклонение законопроекта проголосовал 101 депутат, один парламентарий проголосовал против, двое воздержались.

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По словам одного из соавторов законопроекта, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), инициатива позволила бы повысить производительность и дисциплину труда, так рабочий день должен быть перенесен с предпраздничного дня.

"Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями", - сказал Нилов на заседании.

Он добавил, что в 2019 году большинство регионов РФ уже назначало 31 декабря выходным праздничным днем.

В свою очередь зампред комитета по труду и социальной политике Валентина Кабанова (ЕР) отметила, что законодательством уже предусмотрено право правительства на перенос нерабочего дня. Кабмин в своем заключении также счел предлагаемую норму излишней.

Законопроект был внесен группой депутатов от ЛДПР во главе с Ниловым и зампредом Госдумы Игорем Лебедевым.

Госдума ЛДПР Ярослав Нилов Валентина Кабанова

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