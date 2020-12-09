Ширвиндт в среду будет выписан из больницы после лечения от COVID

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского академического Театра сатиры Александр Ширвиндт будет в эту среду выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Михаил Ширвиндт.

"Его выпишут сегодня в 13 часов", - сказал он, добавив, что его отец чувствует себя хорошо и уже собирается на работу в театр.

"Теперь будет рваться (в театр) втройне, потому что раньше его ограничивала опасность заболеть, а теперь, я боюсь, будет целыми днями там тусоваться", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ширвиндт госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сын артиста 3 декабря сообщил на своей странице в инстаграме, что его родители идут на поправку и "в выходные уже отправятся домой".

Советский и российский актер, театральный режиссер Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. С 2000 года он является художественным руководителем Московского академического Театра сатиры. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".