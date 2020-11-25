Александр Ширвиндт попал в больницу с COVID-19

Руководитель Театра сатиры болеет в легкой форме

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского академического Театра сатиры Александр Ширвиндт госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщил в среду "Интерфаксу" директор театра Мамед Агаев.

"Александр Анатольевич был госпитализирован в понедельник в больницу с коронавирусом в легкой форме, чувствует себя нормально. Возможно, в ближайшее время его выпишут", - сказал Агаев.

Ширвиндт - советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра сатиры с 2000 года. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему 86 лет.