Поиск

Суд по делу о ДТП с участием Александра Ширвиндта отложили

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Валдае отложили начало процесса по делу о ДТП с участием народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Суд должен был начаться 8 июня, но 86-летний актер заболел.

Ширвиндт обвиняется по ч. 1 ст.264 УК (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

11 августа 2020 года актер, управляя Mitsubishi L200, не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и столкнулся с Renault Sandero. Пострадала пассажирка Renault, она попала в больницу. Ширвиндту и его пассажирам госпитализация не потребовалась.

Актер полностью признал вину и заплатил 400 000 рублей пострадавшей. В суд он подал ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон.

Александр Ширвиндт Валдай Новгородский областная прокуратура

Новости по теме

Новости

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

Forbes перечислил самые прибыльные компании РФ по итогам 2020 года

В России впервые с середины марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID

В России впервые с середины марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID

У школьников появятся цифровые профили с фиксацией всех их достижений

У школьников появятся цифровые профили с фиксацией всех их достижений

Сочинский адвокат арестован по делу о покушении на взятку

"Росатом" подготовил план развития атомных технологий на 506 млрд рублей

"Росатом" подготовил план развития атомных технологий на 506 млрд рублей
Пандемия коронавируса

Коммерческим лабораториям разрешили делать тесты привитым "ЭпиВакКороной"

Коммерческим лабораториям разрешили делать тесты привитым "ЭпиВакКороной"

Против экс-директора "Открытой России" Пивоварова возбудили новое дело

Сын основателя Petropavlovsk объявлен в федеральный розыск

Россиянам напомнили, что "вывозные рейсы" на Кипр и в Тунис не предназначены для полета в отпуск

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');