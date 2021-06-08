Суд по делу о ДТП с участием Александра Ширвиндта отложили

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Валдае отложили начало процесса по делу о ДТП с участием народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Суд должен был начаться 8 июня, но 86-летний актер заболел.

Ширвиндт обвиняется по ч. 1 ст.264 УК (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

11 августа 2020 года актер, управляя Mitsubishi L200, не выполнил требование знака "Уступи дорогу" и столкнулся с Renault Sandero. Пострадала пассажирка Renault, она попала в больницу. Ширвиндту и его пассажирам госпитализация не потребовалась.

Актер полностью признал вину и заплатил 400 000 рублей пострадавшей. В суд он подал ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон.