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Ширвиндт остается в больнице из-за коронавируса

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского академического Театра сатиры Александр Ширвиндт продолжает лечение от коронавируса в больнице, он чувствует себя нормально, сообщил "Интерфаксу" директор Театра сатиры Мамед Агаев.

"Нормально, он еще в больнице. Супруга вместе с ним в больнице", - сказал Агаев.

Ранее сообщалось, что Ширвиндт госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сын артиста Михаил Ширвиндт 3 декабря сообщил на своей странице в инстаграм, что его родители идут на поправку и "в выходные уже отправятся домой".

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 в Москве, советский и российский актёр, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического Театра сатиры с 2000 года. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Александр Ширвиндт коронавирус

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