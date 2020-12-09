В Петербурге исправят за 13 млн руб. внешность новогодней ели на Дворцовой площади

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Реставрация кроны и украшение новогодней ели на Дворцовой площади Санкт-Петербурга займут около 10 дней, после чего дерево примет задуманный вид, сообщил медиацентр правительства северной столицы.

"На украшение ели потребуется не менее 10 дней. Технология оформления ели всегда предусматривает дополнительную установку веток, особенно в нижнем ярусе, так как в лесу на высоте 5-10 метров дерево закрывает густой молодняк и не пропускает свет к нижним веткам. Это недостаток всех высоких деревьев, который будет корректно исправлен", - подчеркнули в медиацентре.

В Смольном подчеркивают, что ель на Дворцовой станет самой высокой в Петербурге, даже среди искусственных. К 20 декабря крону оформят гирляндой длиной 5 км, украсят игрушками, серпантином и флажками, рядом установят небольшие живые ели с фотозонами. На все работы потратят 13 млн рублей.

"Игрушки для главной ели города расписываются вручную художниками петербургской компании. Декор, выбранный для оформления, выполнен в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Это серпантин, гирлянды, лампочки, флажки, а также шары, домики, медведи и зайцы", - добавили в медиацентре.

Живая новогодняя ель была установлена на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 7 декабря. Пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид дерева, которое стояло без украшений и нижних ветвей.

Живая ель украсила Дворцовую площадь впервые с 2013 года. Тогда решение сменить живое новогоднее дерево на искусственное приняли сами петербуржцы. Вернуть живое дерево решили по итогам голосования.