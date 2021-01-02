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В Москве началась акция по утилизации новогодних елей

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Традиционная акция "Елочный круговорот" началась в столице, до 20 февраля в городе будут работать более 500 пунктов приема новогодних елей для утилизации, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года. Ее главная цель - грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов", - сказал Бирюков журналистам.

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Заммэра напомнил, что в пунктах сбора бесплатно принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве новогодней мишуры и украшений.

По словам Бирюкова, в 2020 году в Москве в рамках акции собрали 52 тыс. елей, из которых получили 200 кубометров переработанной щепы - ее затем использовали для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Полный перечень пунктов приема елок опубликован на портале открытых данных правительства Москвы.

Москва

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