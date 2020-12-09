Дело Магомедовых передано из Басманного суда Москвы в Мещанский

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы изменил подсудность уголовного дела о преступном сообществе в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Басманным судом города Москвы 9 декабря на стадии предварительного слушания вынесено постановление о направлении уголовного дела в отношении Магомедовых и других подсудимых в Мещанский районный суд", - сообщили "Интерфаксу" в Басманном суде в четверг.

Ранее на предварительном слушании суд по ходатайству гособвинения продлил Магомедовым и еще четверым подсудимым по их делу арест до середины мая 2021 года.

Магомедовы, задержанные в марте 2018 года, обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия.

В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Генеральная прокуратура заявила иск о возмещении ущерба, причиненного государству, к Магомедовым на 5,8 млрд руб. На остальную сумму вмененного бизнесменам ущерба в ходе расследования уголовного дела были заявлены иски представителями потерпевших. У фигурантов дела арестовано имущество на сумму более 45 млрд руб.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, часть из которых находится в розыске и арестованы в России заочно.