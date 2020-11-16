Арестовано имущество фигурантов дела Магомедовых на 45 млрд руб.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили об аресте имущества стоимостью свыше 45 млрд рублей у фигурантов дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сказала, что арест наложен с целью возможной конфискации и возмещения причиненного ущерба.

Вместе с тем, адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн ранее заявлял, что стоимость арестованного имущества, которое рассматривалось, как принадлежащее его подзащитному, оценивалась в 100 млрд рублей или примерно $2 млрд. По словам защитника, стоимость имущества превосходит ущерб, который вменен обвиняемым.

При этом в январе 2019 года Зиявудин Магомедов говорил, что по его делу "живыми деньгами и активами" арестовано примерно 250-300 млрд руб. на различных банковских счетах.

Задержанные в марте 2018 года Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия.

В понедельник, 16 ноября, уголовное дело в отношении Магомедовых и четырех ихпредполагаемых соучастников поступило для рассмотрения по существу в Басманный суд Москвы.

В деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Петербурге, подготовке участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Генпрокуратура подала к Магомедовым иск на 5,8 млрд руб. о возмещении ущерба, причиненного государству. На остальную сумму вмененного бизнесменам ущерба иск подали представители потерпевших.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, часть из которых находится в розыске и арестована в России заочно.