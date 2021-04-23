Дело одного из фигурантов "дела Магомедовых" направлено в суд

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Мещанский суд направлено дело Заурбека Сахтуева по одному из эпизодов хищения 11 млрд рублей по государственным контрактам и договорам с участниками холдинга ООО "Группа "Сумма", сообщила Генпрокуратура России.

Он обвиняется в участии в преступном сообществе и мошенничестве (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, не позднее 2010 года братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, "стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций", создали в Москве преступное сообщество, в состав которого на роли руководителей структурных подразделений привлекли своих доверенных лиц Эльдара Нагаплова и Давида Каплана. Нагаплов и Каплан вовлекли в организацию более 15 человек, в том числе Сахтуева, замгендиректора ООО "Интекс".

В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма".

С 2010 года по 2016 год злоумышленники по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам похитили более 11 млрд рублей.

Сахтуеву вменяют хищение более 2,1 млрд рублей бюджетных средств при выполнении "Интексом" работ по созданию искусственного земельного участка в районе территории Крестовского острова с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга.

Мещанский суд уже рассматривает дело братьев Магомедовых и еще четырех человек.

Следственный департамент МВД продолжает расследование в отношении других участников группы, находящихся в международном розыске.