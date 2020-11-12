Генпрокуратура заявила иск на 5,8 млрд рублей к братьям Магомедовым

Надзорное ведомство направило их уголовное дело в суд

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов во время заседания Тверского суда Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ заявила иск о возмещении ущерба, причиненного государству, к совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, обвиняемым в создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что заявлен гражданский иск о взыскании ущерба в размере более 5,8 млрд рублей.

Там уточнили, что на остальную сумму вмененного Магомедовым ущерба, составляющего всего 11 млрд рублей, в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших.

Утверждено обвинительное заключение

В пресс-службе надзорного ведомства также сообщили, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении братьев Магомедовых, а также четырех их соучастников. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.

Как полагает следствие, не позднее 2010 года братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денег и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав на роли руководителей структурных подразделений были привлечены доверенные лица братьев – Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек.

В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма", пояснили в Генпрокуратуре.

С 2010 по 2016 год этими лицами по госконтрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд руб., резюмировали в ведомстве.

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле в отношении Магомедовых идет речь о девяти эпизодах хищений – в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, часть из которых находится в розыске и арестованы в России заочно.