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Коронавирус оказался в 30 раз меньше склонен к мутации, чем грипп

Коронавирус оказался в 30 раз меньше склонен к мутации, чем грипп
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирус в 30 раз менее склонен к изменчивости, чем вирус гриппа, причем выявленные мутации не меняют структуру COVID-19, сообщил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии иммунологии Первого медицинского университета имени И.М.Сеченова академик РАН Виталий Зверев.

"Если сравнивать с гриппом, то склонность к мутациям у коронавируса в 30 раз ниже, чем у вируса гриппа", - сказал Зверев в среду на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

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По его словам, изменчивость коронавируса "немножко больше", чем изменчивость кори.

Он сообщил, что две выявленные мутации коронавируса "никаким образом не меняют структуру тех белков, против которых мы ведем войну, против которых мы создаем препараты и на которые мы хотим создать антитела".

Вместе с тем он отметил другую проблему коронавируса - "склонность к рекомбинации" и взаимодействию с другими вирусами.

При этом Зверев убежден, что с этой инфекцией удастся справиться, уже появляются лечебные препараты, которых надо ждать в следующем году.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 09 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус грипп

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