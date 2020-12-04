Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.

Чубайс возглавлял "Роснано" на протяжении 12 лет. 2 декабря Путин предложил возглавить "Роснано" зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Правительственная директива, необходимая для смены руководства, была подписана 3 декабря. Куликов уже приступил к исполнению обязанностей.

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