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Центр Гамалеи заявил о готовности передать Турции вакцину для проверки

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова передать Турции партию вакцины "Спутник V" для проведения экспертизы и клинических испытаний, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Идет речь о предоставлении препарата Турции. Мы готовы принять турецких коллег, обсудить нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов для проведения экспертиз... а также препараты, чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции на добровольцах в этой стране", - сказал Гинцбург в интервью "России 24" в четверг.

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Спутник V Александр Гинцбург коронавирус

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