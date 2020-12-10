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Массовую COVID-вакцинацию хотят запустить по всей РФ до конца недели

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от коронавируса до конца недели будет запущена во всех регионах России, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

"Вице-премьер-министр Татьяна Голикова обсудила с регионами вопросы готовности к началу массовой вакцинации граждан от коронавируса. На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах", - сообщили журналистам в аппарате вице-премьера в четверг.

В ходе совещания регионам было поручено продолжить подготавливать пункты вакцинации и медперсонал, при этом особое внимание нужно обратить на те субъекты РФ, в которых сейчас развернуто не более двух пунктов для прививания от COVID-19.

Кроме того, вице-премьер указала регионам на необходимость планирования проведения вакцинации в ходе новогодних праздников, чтобы не прекращать данный процесс.

"Татьяна Голикова также отметила, что в связи с тем, что вакцина является двухэтапной, регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось", - сообщили в аппарате вице-премьера.

2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил приступить в РФ к массовой вакцинации от коронавируса в конце следующей недели. "Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации. (...) В целом и промышленность, и сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг", - сказал Путин, обращаясь к Голиковой.

3 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские регионы готовы начать масштабную вакцинацию от коронавируса. "Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию. Здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов РФ оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки", - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса.

"Это должно быть добровольно и бесплатно для граждан РФ", - подчеркнул премьер.

Хроника 09 января – 10 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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