Вакцину "Спутник V" завезли почти во все регионы РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" для начала массовой вакцинации россиян от коронавируса поступила в 83 региона страны, еще в два она будет доставлена в ближайшие дни, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух - это Магадан и Чукотка. В Магадан доставка будет в воскресенье (13 декабря - ИФ), и на Чукотку это будет сделано в понедельник (14 декабря - ИФ) с учетом логистики, самолет при этом будет вылетать в воскресенье", - сказал Мантуров журналистам по итогам совещания премьера Михаила Мишустина по вопросу производства вакцин от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин поручил приступить в РФ к массовой вакцинации от COVID-19 в конце этой недели. 5 декабря массовая вакцинация началась в Москве пока для врачей, учителей, соцработников, со следующей недели этот список пополнится сотрудниками МФЦ, культуры, торговли.

10 декабря в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что все регионы готовы к началу массовой вакцинации граждан от коронавируса, на совещании у Голиковой все субъекты РФ сообщили о готовности к вакцинации. В первую очередь, как ожидается, будут прививать группы риска.

В гражданский оборот поступит 6,9 млн доз вакцины "Спутник V" в течение ближайших трех месяцев, сообщила Голикова.