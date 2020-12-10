Связку Северо-Восточной хорды и трассы "Москва-Казань" запустят в 2023 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Строительство дороги, соединяющей Северо-Восточную хорду и скоростную трассу "Москва-Казань", планируется завершить в середине 2023 года. Об этом заявил журналистам в четверг глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Дорожную связку протяженностью 13 км и шириной по три полосы движения в каждую сторону планируется построить к середине 2023 года. Фактически это будет продолжение Северо-Восточной хорды в область и выход на трассу "Москва-Казань", - сказал Загрутдинов.

По его словам, по этой дороге будет организовано бессветофорное движение, что позволит обеспечить скоростное движение транзитных потоков.

Загрутдинов подчеркнул, что дорога строится за счет средств города и будет бесплатной для автомобилистов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью "Интерфаксу" сообщил, что формирование скоростной транзитной системы, состоящей из трех хордовых магистралей и рокады, будет завершено в 2023 году.