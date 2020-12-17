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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

Путин в свете дела Сафронова назвал предательство самым тяжким грехом

Путин в свете дела Сафронова назвал предательство самым тяжким грехом
Журналист Иван Сафронов
Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Дело обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова никак не связано с его журналисткой деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что "самый большой грех, который у нас есть, - это предательство".

В РоссииПутин отверг связь дела против Сафронова с его журналистской работойЧитать подробнее

Отвечая на соответствующий вопрос на своей ежегодной пресс-конференции, глава государства подчеркнул, что дело Сафронова связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".

"Его судят не за журналистскую деятельность. Он не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его за этого прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это никак не связано с его профессиональной журналисткой деятельностью", - сказал Путин.

Дело журналиста Ивана Сафронова

По словам президента, дело Сафронова связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".

В ответ на реплику журналиста, что Сафронов "мог оступиться", Путин ответил: "это бывает, за это можно было бы простить".

"Надо смотреть степень общественной опасности содеянного, какой он реально вред нанес", - заключил президент.

"Можно ли его потом простить и помиловать, это вопрос следующего этапа, пока об этом говорить преждевременно", - заключил президент, напомнив, что эти вопросы будут решаться уже после суда.

Сафронову, в настоящее время являющемуся советником главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В 2017 году Сафронов работал журналистом, советником главы "Роскосмоса" по информационной политике он стал в мае 2020 года.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин Иван Сафронов

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