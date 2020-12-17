Путин в свете дела Сафронова назвал предательство самым тяжким грехом

Журналист Иван Сафронов Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Дело обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова никак не связано с его журналисткой деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что "самый большой грех, который у нас есть, - это предательство".

Отвечая на соответствующий вопрос на своей ежегодной пресс-конференции, глава государства подчеркнул, что дело Сафронова связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".

"Его судят не за журналистскую деятельность. Он не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его за этого прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это никак не связано с его профессиональной журналисткой деятельностью", - сказал Путин.

По словам президента, дело Сафронова связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".

В ответ на реплику журналиста, что Сафронов "мог оступиться", Путин ответил: "это бывает, за это можно было бы простить".

"Надо смотреть степень общественной опасности содеянного, какой он реально вред нанес", - заключил президент.

"Можно ли его потом простить и помиловать, это вопрос следующего этапа, пока об этом говорить преждевременно", - заключил президент, напомнив, что эти вопросы будут решаться уже после суда.