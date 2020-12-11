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Смольный допустил смягчение ограничений для общепита в праздники

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга к 25 декабря планируют определить свою позицию по работе баров на новогодние праздники.

"Если эпидемиологическая ситуация позволит, то решения будут приниматься адекватно и быстро. Время принятия решений - 25 декабря", - сказал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов журналистам в пятницу.

Он отметил, что город обсуждает разные варианты работы ресторанов в новогодние праздники, кроме работы в ночное время, после 23:00, поскольку это рекомендация федерального Роспотребнадзора.

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Смольный не исключил, что послабления ограничений работы общепита затронут и период с 30 декабря по 3 января, в который ресторанам пока запрещено работать.

"Мы понимаем, что волнует рестораторов. Это время работы с 19:00 до 23:00, а также работа 2 и 3 января. Но мы также понимаем, что есть вопрос скопления людей в новогоднюю ночь. Наверное, все (послабления - ИФ), кроме новогодней ночи, могут обсуждаться, но сказать о конкретных точечных решениях пока не могу. У нас еще есть время до 25 декабря", - добавил Ситов.

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00. Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

Решение городских властей вызвало волну недовольства у ресторанного бизнеса, город начал диалог.

Петербург Коронавирус Александр Ситов

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