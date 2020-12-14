Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

Губернатор Петербурга поручил провести рейды по ресторанам в праздники

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства поручил усилить проверки заведений общепита в новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации губернатора в понедельник.

Беглов также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00. Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только навынос.

Решение городских властей вызвало волну недовольства у ресторанного бизнеса, некоторые заведения объявили о планах продолжать работу, несмотря на запрет. Власти отмечают, что при улучшении ситуации готовы пойти на смягчение ограничений.

Санкт-Петербург коронавирус

Новости по теме

Новости

Разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиту макет полезной нагрузки "Ангары"

Разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиту макет полезной нагрузки "Ангары"
Пандемия коронавируса

В РФПИ сочли нижним порогом показатель эффективности "Спутника V"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Эффективность COVID-вакцины "Спутник V" составила 91,4%

Эффективность COVID-вакцины "Спутник V" составила 91,4%

На Кубани нашли тело убийцы девушки и ее 9-летнего брата

"Роскосмос" предупредил о риске военной деятельности США на Луне

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Обвинение запросило для Соколова 15 лет колонии за убийство аспирантки

Обвинение запросило для Соколова 15 лет колонии за убийство аспирантки

Мать "девочки из шкафа" на Урале обвинили в попытке убийства

В работе сервисов Google произошли масштабные сбои

В работе сервисов Google произошли масштабные сбои

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');