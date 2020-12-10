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Рестораторы в Петербурге удалили "карту сопротивления" со своего сайта

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Петербургские рестораторы - создатели сайта "Карта сопротивления", заявлявшие о намерении работать в новогодние праздники вопреки постановлению Смольного, сняли с главной страницы карту с заведениями-участниками акции.

"С сегодняшнего дня мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось "достучаться", и нас, наконец, услышала власть. А наши коллеги по цеху, наконец, смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге", - сообщается на главной странице сайта.

"Нам очень хочется верить, что данные инициативы в кратчайшие сроки превратятся в реальные изменения постановлений. И дальнейшая коммуникация ресторанного бизнеса и власти будет открытой и эффективной. Мы уверены, что сохранение здоровья граждан и выживание бизнеса не исключают друг друга. Мы победим и эпидемию, и кризис, когда власть и бизнес будут в диалоге и действовать согласованно", - пишут создатели сайта.

Ранее петербургские рестораторы создали сайт "Карта сопротивления", где администрация и гости заведений могли отмечать кафе и бары, открыто не соблюдающие коронавирусные ограничения Смольного. На карту было нанесено более ста предприятий общепита.

В ночь на 9 декабря сотрудники СК, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по барам в центре города. В результате были обнаружены три заведения в центре города, которые работали, несмотря на ограничения Смольного. Несколько человек были доставлены в полицию. Возбуждено два уголовных дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч.2 ст. 238 УК РФ).

В начале декабря власти Петербурга ввели дополнительные ограничения по коронавирусу на период новогодних праздников. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

Санкт-Петербург

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