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Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина против COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", поставлена в гражданский оборот, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Первые серии поставлены в гражданский оборот в регионы - Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тула, Новосибирск", - сказала Попова на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по вопросам производства вакцин.

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Российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября и стала второй вакциной после "Спутник V". В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата на совершеннолетних добровольцах. Также проводят испытания на добровольцах старше 60 лет.

До конца года будет выпущено 50 тыс. доз вакцины, 5 тыс. направят на проведение исследований, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года.

В декабре документы по вакцине "ЭпиВакКорона" были направлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Хроника 09 января – 11 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
ЭпиВакКорона Роспотребнадзор коронавирус

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