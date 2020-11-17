Разработчик вакцины "ЭпиВакКорона" рассказал о простоте ее хранения

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Для транспортировки и хранения вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора не потребуется никаких специальных условий, заявил директор учреждения Ринат Максютов.

"Простота производства и хранения вакцины при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия позволит использовать существующие логистические процессы", - сказал Максютов во вторник на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

Глава центра им.Гамалеи, где разработали первую зарегистрированную в РФ вакцину от COVID-19 "Спутник V", Александр Гинцбург ранее сообщил, что у вакцины компании Pfizer будут большие проблемы с логистикой в связи с условиями хранения: минус 75 - минус 80 градусов, тогда как "Спутник V" хранится при минус 18.

По словам Максютова, дополнительным преимуществом "ЭпиВакКороны" является ее безопасность. "Вакцина содержит лишь короткие синтетические фрагменты вирусного белка, что дополнительно увеличивает ее безопасность и позволяет использовать ее для лиц с хроническими заболеваниями, аллергиков, лиц старшего поколения и, конечно, для детей", - сказал глава "Вектора".

Во вторник стало известно о начале пострегистрационных клинических исследований вакцины от коронавируса центра "Вектор", в которых примут участие 40 тыс. человек, четверть из них получит плацебо. Параллельно будут проведены исследования на 180 лицах старше 60 лет. Исследования на детях от 14 до 17 лет "ЭпиВакКороны" запланированы на декабрь. В ходе испытаний будет оцениваться эффективность вакцины.

Регистрация третьей отечественной вакцины от COVID-19 - центра им.Чумакова РАН для перехода к третьей фазе испытаний планируется до конца года, в настоящее время проводится вторая фаза ее исследований на 300 добровольцах.

9 ноября американская компания Pfizer сообщила, что вакцина, разработанная ею и немецкой BioNTech, по предварительным данным, во время третьей фазы испытаний показала эффективность более 90%. В свою очередь Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что эффективность "Спутника V", который также проходит третью фазу исследований, оказалась сравнимой с вакциной Pfizer - 92%. Компания позже Moderna заявила об эффективности своей вакцины на уровне 94,5%.