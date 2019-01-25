Житель Липецкой области осужден на 16 лет за избиение до смерти годовалого пасынка

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суд в Липецкой области признал местного жителя виновным в убийстве ребенка, скончавшегося в больнице после побоев, и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По материалам суда, подсудимый систематически избивал малолетнего ребенка своей сожительницы. Мальчику, которому не исполнилось еще и двух лет, он наносил удары руками по всему телу, в том числе по голове и в живот. Насилие мужчина применял в отсутствие матери ребенка. Появление синяков на маленьком теле мальчика он объяснял его чрезмерной подвижностью во время игр.

После очередных таких "воспитательных" мер днем 30 октября 2017 года ребенок в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой был госпитализирован. Впоследствии, не приходя в сознание, мальчик скончался. В результате судебно-медицинской экспертизы на теле малыша эксперты насчитали следы от более двух десятков ударов.

Уголовное дело было возбуждено по ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ходе расследования уголовного дела он частично признал свою вину, пояснив, что применял физическую силу с целью воспитания пасынка, который не реагировал на его устные замечания.