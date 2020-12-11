Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь
Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на 1 января транспорт Санкт-Петербурга работать не будет, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту. Также он не будет работать и в рождественскую ночь с 6 на 7 января.

В РоссииБеглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдаунаБеглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдаунаЧитать подробнее

Это касается как наземного транспорта, так и метрополитена, уточняется в сообщении.

31 декабря городской общественный транспорт и метрополитен будет работать по графику рабочих дней (пятницы). Окончание работы на маршрутах - в соответствии с расписаниями движения. В период с 1 по 10 января, включая 6 и 7 января, общественный транспорт и метрополитен будут работать по обычным графикам выходного дня, говорится в пресс-релизе.

В конце ноября комитет по культуре сообщал, что решение о работе городского транспорта в ночь с 6 по 7 января будет принято соответствующими службами по мере развития эпидемиологической ситуации.

В РоссииСмольный ждет от РПЦ ограничений для рождественских службЧитать подробнее

Позже в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии "Интерфаксу" сообщили, что в ночь на 7 января планируют провести Рождественское богослужение в Казанском соборе и добавили, что у православных петербуржцев есть выбор: посмотреть трансляцию богослужения из дома, а также посетить не ночную службу, а утреннюю, которая проходит во всех храмах.

На тот момент в епархии сообщали, что петербургский транспорт будет работать в ночь с 6 по 7 января.

Петербург

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Путин допустил отмену уголовного преследования за единичный призыв к экстремизму

Путин допустил отмену уголовного преследования за единичный призыв к экстремизму
Убийство Бориса Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

На пресс-конференцию Путина аккредитовали вдвое меньше журналистов, чем в 2019 году

Пандемия коронавируса

С 14 декабря в Москве смогут привиться работники МФЦ, культуры и торговли

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Минпромторг посоветовал "размазать" предпраздничный трафик в магазинах

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии

Нарушения порядка работы СМИ-иноагента предложили наказывать 2 годами колонии
Пандемия коронавируса

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

Кабмин предложил ужесточить законопроект о ввозе в РФ сигарет

Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');