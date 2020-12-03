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Смольный ждет от РПЦ ограничений для рождественских служб

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Администрация Петербурга ждет, что местная епархия ограничит посещение рождественских служб в связи с решением Смольного от 2 декабря ужесточить коронавирусные ограничения, в том числе для любых мероприятий численностью от 50 человек.

Пандемия коронавируса

Как объяснил вице-губернатор Евгений Елин, постановление касается всех служб, но обычно РПЦ выпускает собственные постановления. "До сих пор они совпадали с решениями гражданских властей, поэтому мы, конечно, такие решения от церкви ожидаем", - добавил он.

Ранее представитель Петербургской епархии Наталья Родоманова говорила, что есть решение провести главную рождественскую службу в Казанском соборе. По информации епархии, транспорт в ночь на 7 января будет работать. Родоманова также сообщила о возможности для православных посмотреть трансляцию богослужения из дома, а также посетить не ночную службу, а утреннюю, которая проходит во всех храмах.

В петербургском комитете по культуре 30 ноября заявили, что решение о работе городского транспорта в ночь с 6 по 7 января будет принято соответствующими службами по мере развития эпидемиологической ситуации.

2 декабря губернатор Александр Беглов ввел дополнительные коронавирусные ограничения, которые продлятся до конца декабря или до середины января. Он значительно ограничил работу общепита на период праздников, а также ограничил посещение музеев, концертов и в целом проведение в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Предполагается, что такие мероприятия нужно будет отдельно согласовывать с властями, а чиновники будут нести персональную ответственность за безопасность участников.

В связи с этим вице-губернатор Елин 3 декабря призвал туристов не ехать в Петербург на Новый год, а петербуржцев - отмечать праздники дома.

При этом, по оценке Елина, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Санкт-Петербурге напряженная, но не критическая.

"Если брать недельный тренд, у нас от недели к неделе идет небольшой рост по госпитализациям, в пределах 2%, но есть очевидное замедление. Именно поэтому мы крайне боимся нарушить это хрупкое равновесие, - сказал он на брифинге. - На сегодняшний день у нас развернуто практически 11 000 коек. До конца года мы развернем еще почти 2500 коек. У нас есть резерв в виде федеральных учреждений, которые мы сможем включить в случае необходимости. Запас коечного фонда на сегодняшний день где-то в объеме 5-6% мы имеем".

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Хроника 09 января – 03 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
РПЦ Петербург коронавирус Евгений Елин Александр Беглов Петербургская епархия

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