Источник назвал размер возможной пошлины на экспорт пшеницы из РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт пшеницы из России может составить 2 тысячи рублей за тонну. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения предложений в этой сфере.

"Обсуждаются две тысячи рублей за тонну, предполагается, что пошлина начнет действовать с 15 февраля 2021 года", - сказал он.

Как сообщалось, вопрос об экспортной пошлине на пшеницу обсуждается наряду с предложением о квотировании экспорта зерна. Предполагается, что обе меры начнут действовать одновременно.

Квоту планируется распространить на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, ее объем предлагается в 17,5 млн тонн. Срок действия – с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Она не распространяется на семена зерновых культур и на поставки в страны ЕАЭС. Пошлина предусмотрена только на пшеницу.

Экспортная пошлина на пшеницу была введена в РФ с 1 июля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер несколько раз менялся. С 1 октября 2015 года пошлина составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена до 1 июля 2018 года. Затем нулевая ставка была продлена до 1 июля 2019 года. В прошлом году обнуление было продлено сразу на два года – до 1 июля 2021 года.