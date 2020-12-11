МАКС-2021 не будут отменять из-за коронавируса

Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Международный авиационно-космический салон (МАКС) состоится в июле 2021 года, как и запланировано, заявили организаторы выставки.

"В 2020 году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле Бурже: из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдёт в установленные даты", - говорится в сообщении устроителя выставки "Авиасалон".

Ранее сообщалось, что МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля.

По данным "Авиасалона", на данный момент получено свыше 110 заявок от участников, свое участие в выставке подтвердили ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний. В частности, бразильская компания Embraer, крупнейший мировой производитель реактивных региональных лайнеров, рассчитывает представить натурные экспонаты на выставке.

Кроме того, на МАКС состоится ряд мировых премьер, что повысит статус выставки, отметили организаторы.

"Впервые будет показан самолёт среднемагистральный пассажирский МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Кроме того, гости салона впервые увидят региональный турбовинтовой Ил-114-300 и лёгкий военно-транспортный Ил-112В. Наконец, "Уральский завод гражданской авиации" готовит масштабное представление самолёта ЛМС-901 - преемника легендарного Ан-2. Следуя духу времени, сразу несколько российских разработчиков покажут новые беспилотные летательные аппараты гражданского и военного назначения", - говорится в сообщении.

В информационной службе "Авиасалона" подчеркнули, что все мероприятия МАКС-2021, где обычно собираются сотни тысяч гостей, планируются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мировым опытом проведения крупных событий в условиях пандемии.