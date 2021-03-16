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Авиасалон МАКС откроется в Жуковском 20 июля

Авиасалон МАКС откроется в Жуковском 20 июля
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году проведет крупнейший авиасалон МАКС с 20 по 25 июля, сообщили его организаторы.

Они отметили, что МАКС-2021 пройдет в подмосковном городе Жуковский. Организаторы напомнили, что это будет юбилейный, 15-ый Международный авиационно-космический салон.

В декабре 2020 года сообщалось, что на тот моменту получено свыше 110 заявок от участников, свое участие в выставке подтвердили ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний.

Ранее в информационной службе авиасалона заявляли, что все мероприятия МАКС-2021, где обычно собираются сотни тысяч гостей, планируются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мирового опыта проведения крупных событий в условиях пандемии.

Между тем в 2020 году было отменено авиашоу в Фарнборо, а в 2021 году не будет проведен крупнейший в мире авиасалон в Ле Бурже.

Как ожидается, на МАКС впервые будет показан среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Кроме того, гости салона впервые увидят региональный турбовинтовой Ил-114-300 и лёгкий военно-транспортный Ил-112В

МАКС-2019

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Во время открытия авиасалона МАКС-2019Вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда AurusУчебно-боевой самолет Як-130Авиалайнер Embraer E195-E2 (справа) и Airbus А350-900Промоутеры на авиасалоне МАКС в ПодмосковьеАвиатехника на МАКС-2019Военный вертолет Ми-28НИстребитель пятого поколения Су-57Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А
Во время открытия авиасалона МАКС-2019
МАКС

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