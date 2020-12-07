Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы отменили авиакосмический салон в Ле Бурже 2021 года, в следующий раз мероприятие состоится только в 2023 году, сообщила пресс-служба авиасалона.

"Принимая во внимание неопределенность, связанную с кризисом в области здравоохранения из-за COVID-19, салон в Ле Бурже объявляет об отмене мероприятия в 2021 году, которое должно было пройти с 21 по 27 июня", - говорится в пресс-релизе на сайте авиасалона.

Участникам выставки полностью компенсируют суммы, которые они уже заплатили. Следующий раз авиасалон пройдет в июне 2023 года.

Ле-Бурже – один из крупнейших авиасалонов в мире. Он проходит в одноименном аэропорту неподалеку от Парижа.