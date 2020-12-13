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Умер спикер парламента Республики Алтай Владимир Тюленин

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюленин скончался, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном парламенте.

"Да, это правда, Владимир Николаевич скончался", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока причина смерти Тюленина неизвестна.

"Мы ничего пока сами не знаем, экстренно едем на работу (в здание Госсобрания - ИФ)", - подчеркнул собеседник.

Тюленин возглавлял Эл Курултай на протяжении двух последних созывов.

14 декабря 2020 года ему бы исполнилось 67 лет.

В июле Тюленин переболел коронавирусной инфекцией COVID-19, заразившись от своего помощника.

Алтай Владимир Тюленин

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