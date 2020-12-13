Умер спикер парламента Республики Алтай Владимир Тюленин
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюленин скончался, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном парламенте.
"Да, это правда, Владимир Николаевич скончался", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока причина смерти Тюленина неизвестна.
"Мы ничего пока сами не знаем, экстренно едем на работу (в здание Госсобрания - ИФ)", - подчеркнул собеседник.
Тюленин возглавлял Эл Курултай на протяжении двух последних созывов.
14 декабря 2020 года ему бы исполнилось 67 лет.
В июле Тюленин переболел коронавирусной инфекцией COVID-19, заразившись от своего помощника.