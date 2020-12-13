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Причиной смерти Тюлентина назвали острую сердечную недостаточность

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин умер от острой сердечной недостаточности, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

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Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее в воскресенье в региональном парламенте сообщили о смерти Тюлентина. Он возглавлял Эл Курултай на протяжении двух последних созывов.

14 декабря 2020 года ему бы исполнилось 67 лет.

В июле Тюлентин переболел коронавирусом.

Алтай Владимир Тюлентин

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