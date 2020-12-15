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Соратники Романа Путина учредили партию "Россия без коррупции"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Двоюродный племянник президента, бизнесмен Роман Путин и его соратники создали политическую партию "Россия без коррупции". Это решение принял учредительный съезд, передает корреспондент "Интерфакса".

106 делегатов из 53 регионов единогласно поддержали решение создать партию, никто из них не воздержался или не проголосовал против.

Съезд также утвердил устав и программу партии.

СМИ называют Романа Путина сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента. Летом 2020 года он вступил партию "Народ против коррупции", созданную семь лет назад, и затем возглавил ее.

Верховный суд России 16 ноября ликвидировал эту партию по требованию Минюста. В тот же день Роман Путин заявил, что у него и его соратников есть действенные методы борьбы с коррупцией, и они намерены продолжить политическую деятельность, могут создать новую партию и будут стремиться войти в парламент.

Роман Путин Москва Россия без коррупции

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