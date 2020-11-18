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ФСБ не нашла оснований для возбуждения дела после ЧП с Навальным

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ России не видит оснований для принятия процессуальных решений в связи с заявлением Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возбуждении уголовного дела по факту разработки и производства химоружия в связи с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального, сообщает юридическая служба ФБК.

"Ваше обращение рассмотрено в Следственном управлении ФСБ России (...)", - говорится в ответе на обращение фонда. В ФСБ пояснили, что оснований для принятия процессуальных решений по указанным ФБК фактам нет "в связи с их проверкой другим правоохранительным органом".

В октябре стало известно, что ФБК обратились в ФСБ России с требованием о возбуждении уголовного дела по статье 355 УК РФ (Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения). Основанием для возбуждения уголовного дела в фонде считают предполагаемое отравление Навального ядом класса "Новичок", на чем настаивают немецкие медики.

Соратники российского оппозиционера обратились с жалобой в Лефортовский суд Москвы, в которой просят оценить ответ спецслужбы относительно поданного ими заявления.

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. В настоящее время он находится в процессе реабилитации в Германии.

Германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Хроника 20 августа – 18 ноября 2020 годаНавальный попал в больницу
ФСБ ФБК Алексей Навальный Германия

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