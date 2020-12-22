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Режиссер Манский задержан в Москве на пикете в поддержку Навального

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали российского режиссера-документалиста Виталия Манского у здания ФСБ в Москве во время одиночного пикета в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает режиссер Аскольд Куров.

"Режиссер Виталий Манский задержан на Лубянке. Его ведут в Мещанское ОВД", - написал Куров на своей странице в фейсбуке.

Согласно видео, которое разместил в соцсети Куров, Манский проводил одиночный пикет у здания ФСБ в центре Москвы в поддержку Навального.

Накануне Навальный разместил видеоролик, в котором, как он утверждал, позвонил одному из сотрудников ФСБ, причастному к его отравлению. В ходе разговора мужчина сообщил, что он участвовал в уничтожении следов отравления Навального в Омске.

Позднее ФСБ назвала провокацией данное расследование, а выложенный ролик разговора якобы с сотрудником службы подделкой. По данному факту началась проверка.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. В настоящее время он находится в процессе реабилитации в Германии.

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Германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок". 6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Виталий Манский

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