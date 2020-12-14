Суд начал пересмотр дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Новое апелляционное рассмотрение резонансного дела об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы началось в Верховном суде Башкирии в понедельник, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

По версии следствия, начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук в ночь на 30 октября 2018 года напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии.

Было возбуждено уголовное дело по факту группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Фигуранты, которые неоднократно заявляли о своей невиновности, были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Гособвинитель потребовал приговорить Галиева и Матвеева к девяти, а Яромчука - к восьми годам лишения свободы.

В декабре 2019 года суд приговорил Галиева и Матвеева к семи годам колонии общего режима каждого, Яромчука - к шести годам колонии общего режима. Суд также солидарно взыскал с них 3 млн рублей в счет морального вреда. Ни один из подсудимых вину не признал.

3 июня Матвеев и Галиев были полностью оправданы Верховным судом Башкирии, Яромчуку наказание было снижено с шести до четырех лет лишения свободы.

10 ноября Шестой кассационный суд в Самаре, рассмотрев жалобы на приговор от потерпевшей, прокуратуры Башкирии и защиты осужденного Яромчука, отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение в Верховном суде Башкирии.