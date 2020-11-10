Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отправлено на пересмотр

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Кассационный суд в Самаре во вторник отменил решение Верховного суда Башкирии, оправдавшего двух из трех обвиняемых по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы, и отправил дело на апелляционное рассмотрение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд определил указанный приговор (Верховного суда Башкирии от 3 июня 2020 года - ИФ) в отношении Яромчука, Матвеева, Галиева отменить, передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан в ином составе суда", - сказал собеседник агентства.

Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Шестой кассационный суд в Самаре 10 ноября рассмотрел кассационные жалобы потерпевшей, прокуратуры Башкирии и защиты осужденного Павла Яромчука на приговор по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы.

Начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года напали на 23-летнюю дознавательницу в отделе полиции в Уфимском районе Башкирии.

Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты, которые неоднократно заявляли о своей невиновности, были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за распитие алкоголя на рабочем месте.

Гособвинитель потребовал приговорить Галиева и Матвеева к девяти, а Яромчука - к восьми годам лишения свободы.

В декабре 2019 года суд приговорил Галиева и Матвеева к семи годам колонии общего режима, Яромчука - к шести годам колонии общего режима. Суд также взыскал с них солидарно 3 млн рублей в счет возмещения морального вреда. Ни один из подсудимых вину не признал.

3 июня Матвеев и Галиев были полностью оправданы Верховным судом Башкирии, Яромчуку наказание снизили с шести до четырех лет лишения свободы.