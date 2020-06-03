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Суд оправдал двух полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Суд оправдал двух полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы
Эдуард Матвеев в Кировском районном суде
Фото: Ильгиз Калимулин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух бывших начальников отделов полиции Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Третьему фигуранту дела Павлу Яромчуку сократили срок лишения свободы с шести лет до четырех, сообщил адвокат Аслям Халиков.

По его утверждению, суд принял такое решение, поскольку "никаких доказательств вины не было".

Матвеев был начальником ОМВД по Уфимскому району, Галиев - отдела по Кармаскалинскому району, Яромчук - отдела по вопросам миграции. Они были задержаны в конце октября 2018 года по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району в ночь на 30 октября. Из полиции уволили всех троих, а также дознавательницу и ее подругу.

В декабре 2019 года Кировский суд Уфы назначил всем троим реальные сроки лишения свободы. Галиев и Матвеев были приговорены к семи годам колонии общего режима, Яромчук - к шести годам общего режима. Суд также обязал их выплатить потерпевшей 3 млн рублей компенсации, хотя она подавала к ним иск на 100 млн рублей.

Их защита приговор обжаловала "в виду отсутствия события преступления". Гособвинитель потребовал отменить приговор как чрезмерно мягкий. Потерпевшая и ее представитель также подали апелляционную жалобу, в которой указали, что полностью согласны с юридической квалификацией действий осужденных, но при этом заявляют те же требования, что и гособвинитель.

До 3 июня Галиев, Матвеев и Яромчук оставались под домашним арестом.

Уфа Башкирия Верховный суд Башкирии Павел Яромчук Салават Галиев. Эдуард Матвеев

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