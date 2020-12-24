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Экологи заявили о рекордном числе погибших дельфинов в Крыму

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - С начала 2020 года в Крыму выбросилось на берег рекордное за время наблюдений количество дельфинов - 661, сообщила учредитель центра спасения дельфинов "Безмятежное море" Анастасия Коростелева.

По ее словам, в среднем экологи фиксируют по 400-440 таких инцидентов в год. Под "выбросом" подразумевается попадание китообразного на сушу или мелководье - как погибшего, так и живого. Статистика ведется с 2017 года, всего за этот период зафиксировано 1847 случаев.

"Выбросы живых животных отмечались реже в этом сезоне. Живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детенышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. Четверо животных были успешно освобождены из сетей, еще четверым мы оказывали медицинскую помощь, об остальных, к сожалению, нам сообщили слишком поздно", - уточнила Коростелева.

Наибольшее количество смертей приходится на месяцы активного промышленного рыболовства, на большинстве погибших дельфинов есть характерные для прилова - неумышленной добычи - повреждения.

В октябре "Безмятежное море" получило первый в России специализированный автомобиль для оказания дельфинам скорой медицинской помощи на средства выигранного президентского гранта.

Экологи предупредили, что пытаться вытолкнуть застрявшего на суше дельфина обратно в воду не нужно, помочь ему могут только специалисты.

Крым "Безмятежное море" Анастасия Коростелева

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