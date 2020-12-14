Обвинение запросило для Соколова 15 лет колонии за убийство аспирантки

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов на заседании Октябрьского районного суда Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Гособвинение запросило у суда 15 лет лишения свободы для экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу признать подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и назначить ему наказание по совокупности в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа и ограничения свободы", - заявила прокурор во время прений сторон в Санкт-Петербургском городском суде в понедельник.

При вынесении решения обвинение попросило суд учесть тяжесть совершенного преступления. В качестве смягчающих обстоятельств прокурор попросила суд учесть наличие двух малолетних детей и престарелых родителей, положительные характеристики, возраст, хронические заболевания, вклад в историческую науку и реконструкторское движение.

В то же время прокурор попросила не принимать во внимание явку с повинной, поскольку Соколов дал ее после задержания. Обвинение считает, что по факту Соколов признал вину частично, поскольку заявлял, что до убийства его довели.

Другой прокурор заявила, что совокупность доказательств свидетельствует в пользу того, что Соколов готовился и к убийству, и к сокрытию следов.

Защита потерпевших требует сурового наказания

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, попросила суд назначить Соколову "самое строгое" наказание.

"Несмотря на тяжесть совершённого преступления, на следующий день Соколов занимался решением бытовых вопросов. (...) Он даже нашел время позвонить в посольство Франции в Москве по поводу сотрудничества в области сохранения исторической памяти. (...) Вечером он пировал со своими приятелями, обсуждая наполеоновскую эпоху и угощаясь дорогим коньяком и красной икрой, несмотря на то, что в другой комнате лежало бездыханное тело девушки. (...) Вопреки громким заявлениям, он и не думал сдаваться", - заявила Бакшеева в прениях сторон в Санкт-Петербургском городском суде в понедельник.

Она отметила, что Соколов признался в убийстве только после задержания, когда его вина была очевидна, а до этого он всячески пытался скрыть следы преступления и обеспечить алиби, в связи с чем попросила суд не учитывать при назначении наказания явку с повинной.

Адвокат подчеркнула, что Соколов был вменяем, что подтверждается заключением экспертов, а его действия - последовательны и совершены не в состоянии аффекта. Убедительных доказательств плохого отношения убитой к детям Соколова, что, по его словам, легло в основу конфликтов, а также аморального поведения девушки, сторона защиты не предоставила, считает Бакшеева.

"Соколов не раскаивался, оскорблял убитую и других участников, в связи с чем он заслуживает самого строгого наказания", - заключила она.

Ранее в ходе судебного заседания в понедельник Соколов подтвердил, что полностью признает вину в инкриминируемых деяниях и раскаивается, но считает свои действия неумышленными. "Я раскаиваюсь в совершенных преступлениях каждый день. Но я мог это сделать только в состоянии полного умопомрачения, которое наступало после ее (убитой аспирантки Анастасии Ещенко - ИФ) истерик в адрес моих детей. Для меня это был абсолютно спонтонный шаг. Да, я стрелял, да я это сделал, но не специально", - заявил Соколов.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний историк из мелкокалиберного обреза выстрелил в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса историк заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент Евгений Понасенков и "преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие", их конфликт связан с авторскими правами. Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с публицистом и историком Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко. Понасенков в свою очередь назвал обвинения Соколова чепухой.

Соколов - бывший доцент СПбГУ, кавалер французского ордена Почетного легиона (по некоторым данным, лишен этой награды), крупный специалист по военной истории Франции и эпохе Наполеона, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России.