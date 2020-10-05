Эксперты заявили, что конфликт с Понасенковым истощил Соколова

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Специалисты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова с публицистом Евгением Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Анастасии Ещенко; в то же время обвиняемый осознавал свои действия в момент преступления.

"Соколов Олег Валерьевич хроническим психическим расстройством, слабоумием и иными расстройствами, влияющими на способность осознавать характер своих действий, не страдал и не страдает таковыми в настоящее время", - говорится в заключении комплексной судебно-психиатрической комиссии экспертов, зачитанного в понедельник в Санкт-Петербургском городском суде.

В период убийства у Соколова не было признаков временного психического расстройства, "его действия были последовательны и целенаправленны". Наркомании и алкоголизма у историка не выявлено, а принимаемые препараты не оказали действия на его психику. "По психическому состоянию Соколов... мог и может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими", - заключили психиатры.

В то же время, согласно документу, подсудимому свойственны вспыльчивость, демонстративность, потребность быть в центре внимания, завышенная самооценка и склонность к браваде, риску, а также придание высокого значения своей научной и реконструкторской деятельности.

Отмечается, что в период, предшествовавший преступлению, Соколов находился в длительной психотравмирующей ситуации, связанной с конфликтами с Понасенковым, и экс-доцент пытался игнорировать ее. "Незадолго до правонарушения совокупность указанных выше объективных и субъективных факторов привели к истощению личностных ресурсов Соколова, снижению уровня его эмоциональной устойчивости и фрустрации, а также расширению спектра раздражителей", - говорится в выводах.

По мнению экспертов, на состояние историка негативно повлияло и плохое отношение Ещенко к его детям. Так, вечером перед убийством между ученым и аспиранткой возник очередной конфликт на этой почве. Согласно имеющимся у экспертов данным, Соколов пытался успокоиться, но Ещенко ворвалась в комнату с ножом и шарфом, который он ей подарил, и "с дикими воплями, матом начала резать шарф, говоря, что ненавидит все, что связано" с сожителем.

"То обстоятельство, что она не успокоилась, а ее эмоциональные реакции, наоборот, усиливались, привело к возникновению у подэкспертного острого эмоционального напряжения... с растерянностью, трудностью осмысления всех аспектов происходящего на фоне в целом и так истощенных ресурсов", - заключили специалисты.

Соколов пояснил экспертам, что взял в руки обрез, "чтобы успокоить Ещенко", а девушка в свою очередь бросилась на него с ножом, после чего он и выстрелил. Историк добавил, что не осознавал случившегося.

Экс-доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Ещенко и незаконном хранении оружия. Из материалов дела следует, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие". При этом специалисты признали Соколова вменяемым.