Суду сообщили, что историк Соколов готовился к убийству аспирантки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Историк Олег Соколов еще до убийства аспирантки Анастасии Ещенко изучал на картах Google локации набережных рек Мойки и Пряжки, где впоследствии были найдены останки убитой, заявила в Санкт-Петербургском городском суде адвокат потерпевших Александра Бакшеева.

Она заявила суду ходатайство о повторном рассмотрении скриншотов с историей интернет-посещений Соколова. Из этой истории следует, что исторчик около 2 часов ночи 8 ноября Соколов смотрел Google-карты, вбивая в поиск, в том числе локации набережных рек.

"В то время, когда Анастасия спокойным образом общалась по телефону с братом, что подтверждается детализацией ее звонков, Олег Валерьевич зашел в карты Google и за некоторое время до момента преступления стал смотреть локации, куда потом сбросил останки Анастасии, (...) то есть он имел абсолютный умысел на убийство Анастасии", - заявила Бакшеева.

Соколов подтвердил, что рассматривал карты и пытался таким образом отвлечься после бурного выяснения отношений с Ещенко.

"Это все просто места, близкие от того места, где я живу. Я часто пользовался картами, строил маршруты от своего дома", - сказал он.

Подсудимый также признался, что перед убийством задумывался о расставании с молодой возлюбленной из-за частых скандалов и агрессивного отношения Ещенко к его детям.

"В эту ночь (убийства - ИФ) от нее летели бешеные, дикие оскорбления, это был шквал, ураган... Я был просто в шоке. Я понимал: теперь, что бы она мне ни сказала потом, нужно, очевидно, расставаться. (...) В моменты скандалов я, бывало, говорил, что нам надо расстаться, и она вроде как соглашалась, но извинялась потом, и мы продолжали быть вместе", - рассказал историк.

Он уточнил, что Ещенко обещала успокоиться и принять его детей, когда станет его официальной женой.

Также 7 декабря суд приобщил к материалам дела положительные характеристики Соколова, личные поздравления от президента Владимира Путина, благодарности за вклад в развитие франко-русских отношений и декрет о награждении высшей наградой Франции - Орденом Почетного легиона.

Историку продлен срок ареста.

14 декабря на процессе начнутся прения сторон.

Бывшего доцента СПбГУ Соколова обвиняют в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года историк в ходе ссоры выстрелил в Ещенко и затем ее задушил. Спустя сутки Соколов расчленил труп и решил утопить в Мойке. Его задержали, когда он упал в реку, пытась утопить часть останков.

Вину он признал, но утверждает, что не хотел убивать Ещенко.