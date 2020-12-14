Эффективность COVID-вакцины "Спутник V" составила 91,4%

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Эффективность российской вакцины "Спутник V" в заключительной контрольной точке испытаний составила 91,4%, говорится в твиттере производителя вакцины - Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4% на основании анализа данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины", - говорится в сообщении РФПИ в понедельник.

В нем отмечается, что расчет эффективности проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины "Спутник V" или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке - 78 заболевших добровольцев, из них 16 получило вакцину, остальные - плацебо. Среди вакцинированных заболевших не выявлено ни одного тяжелого случая заболевания, а среди получивших плацебо таких случаев оказалось 20.

"Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%", - отмечается в сообщении.

Сейчас вакцинировано уже 26 тыс. добровольцев, непредвиденных нежелательных явлений после вакцинации выявлено не было, сообщают в РФПИ.

РФПИ намерен подать документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в зарубежных странах после полученных данных об эффективности, говорится в твиттере производителя вакцины. НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи подготовит отчет, который будет использован для подачи документов для ускоренной регистрации вакцины в различных странах.