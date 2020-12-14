Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

Вакцины от коронавируса доставили во все регионы РФ

Вакцины от коронавируса доставили во все регионы РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Партии вакцин от коронавируса "Спутник V" поступили во все российские субъекты, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Партии вакцины для масштабной вакцинации сегодня доставлены во все регионы России", - сказал Мурашко на социальном онлайн-форуме "Единой России" в понедельник.

В сентябре стало известно, что все регионы РФ получили первые пробные партии вакцины от коронавируса.

11 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что вакцина "Спутник V" для начала массовой вакцинации россиян от коронавируса поступила в 83 региона страны. Он отметил, что еще в два – Магадан и Чукотку – она будет доставлена в ближайшие дни.

Президент РФ Владимир Путин поручил приступить в РФ к массовой вакцинации от COVID-19 в конце минувшей недели. 5 декабря массовая вакцинация началась в Москве пока для врачей, учителей, соцработников. С 14 декабря этот список пополнится сотрудниками МФЦ, культуры, торговли.

10 декабря в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что все регионы готовы к началу массовой вакцинации граждан от коронавируса. В первую очередь, как ожидается, будут прививать группы риска.

В гражданский оборот поступит 6,9 млн доз вакцины "Спутник V" в течение ближайших трех месяцев, сообщила Голикова.

Хроника коронавируса. Декабрь.

15
В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель короновирусаПодвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель короновируса
Спутник V Михаил Мурашко Минздрав

Новости

Мать "девочки из шкафа" на Урале обвинили в попытке убийства

В работе сервисов Google произошли масштабные сбои

В работе сервисов Google произошли масштабные сбои

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду

Еще 23 погибших тюленя найдены на побережье Каспийского моря

Еще 23 погибших тюленя найдены на побережье Каспийского моря

Мосгорсуд прекратил административное дело хосписа "Дом с маяком"

Мосгорсуд прекратил административное дело хосписа "Дом с маяком"

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

Производители сахара и масла до 20 декабря договорятся с ритейлом о ценах

Навальный попал в больницу

Песков назвал чушью публикацию о повторной попытке отравить Навального

Пандемия коронавируса

В России коронавирус выявили еще у 27 328 человек

В России коронавирус выявили еще у 27 328 человек
Миллиарды полковника Захарченко

Подругу Захарченко оштрафовали на 350 тыс. руб. из-за конфискованного Mercedes

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');