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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:56Заразились
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Вакцину одновременно от COVID-19 и гриппа начали разрабатывать в РФ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В РФ разрабатывается вакцина двойного действия от коронавируса и гриппа, которая будет вводиться через нос, сообщил в среду директор ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" Александр Дмитриев.

"Совместно с ЗАО "БИОКАРД" мы разрабатываем бивалентную вакцину против SARS-CoV-2 и одновременно против гриппа с использованием платформы живой гриппозной вакцины", - сказал Дмитриев на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям.

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"Пути введения, которые мы предлагаем, - это интерназальный, препарат в виде назального спрея. Мало того, что он обеспечивает формирование специфического иммунитета на слизистой верхних дыхательных путей, практически в воротах инфекции, это еще и абсолютно щадящий способ введения вакцины для маленьких детей", - уточнил Дмитриев.

По его словам, живая вакцина против гриппа, которая используется для создания бивалентного препарата, является наиболее изученным видом вакцины, она была разработана еще в 1987 году и широко применялась в СССР и РФ.

Вакцина содержит вирусный вектор (гриппа), который может использоваться для разработки вакцины против других респираторных вирусов и обеспечивать иммунитет.

грипп коронавирус Россия

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