Сгоревший пансионат в Башкирии не имел права на круглосуточное размещение

Тушение пожара в частном доме престарелых на улице Кизильской в деревне Ишбулдино Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пансионат в Башкирии, где на пожаре погибли 11 человек работал легально, но права на круглосуточное размещение не имел, сообщили "Интерфаксу" в администрации Абзелиловского района.

"Это было действующее социальное учреждение - центр социального обслуживания населения. Работало в соответствии с зарегистрированным видом деятельности. Однако находиться там круглосуточно люди не могли, такие услуги не предусмотрены", - сказали в администрации.

Между тем, как следует из данных "СПАРК-Интерфакс", на Кизильской улице, где располагается пансионат, зарегистрирована автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)".

Основным видом деятельности организации является "предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам".

Организация не числится в реестре недобросовестных поставщиков, судебных исков к ней до последнего времени также не зарегистрировано.

В администрации района сообщили, что дом престарелых мог быть перегружен. Здание рассчитано было на одновременное оказание услуг не более чем 10 клиентам.