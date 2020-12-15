Не менее 11 человек погибли на пожаре в пансионате в Башкирии
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек погибли на пожаре в пансионате в Башкирии, еще четверо спаслись самостоятельно, сообщили журналистам в МЧС России.
Пожар произошел в селе Ишбулдино Абзелиловского района. Загорелось деревянное одноэтажное здание пансионата размером 9х8 метров.
Тела погибших обнаружили во время тушения.
На данный момент пожар полностью ликвидирован, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются